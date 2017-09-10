47 ألف جنيه أعلى سعر لمتر محلات سوهاج الجديدة

رضوى عبد الرازق انتهى جهاز مدينة سوهاج الجديدة، من بيع 8 محلات تجارية بالمزاد بأسعار تراوحت بين 40 إلى 47 ألف جنيه للمتر. وقال المهندس سامح يونس، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن المحال تخصص لأنشطة تجارية متنوعة وتتراوح…

رضوى عبد الرازق



انتهى جهاز مدينة سوهاج الجديدة، من بيع 8 محلات تجارية بالمزاد بأسعار تراوحت بين 40 إلى 47 ألف جنيه للمتر.

وقال المهندس سامح يونس، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن المحال تخصص لأنشطة تجارية متنوعة وتتراوح المساحات بين 30 إلى 68 متر.

وأشار إلى أنه جارى الإعداد لطرح وحدات إدارية وتجارية جديدة، خلال الأشهر المقبلة، تمهيدًا لتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم تسكين مؤخراً 350 أسرة.

ولفت إلى إشغال مشروعات ابنى بيتك مؤخرًا، كما تشهد الأراضى السكنية المطروحة بنظام القرعة بالمدينة إقبالاً من المواطنين.