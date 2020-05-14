468 مليون جنيه مبيعات العرب والأجانب بالبورصة خلال 5 جلسات

واصل المستثمرون العرب والأجانب تعاملاتهم البيعية بـ البورصة المصرية منذ شهور لتبلغ صافي مبيعاتهم نحو 468 مليون جنيه خلال الخمس جلسات تداول الأسبوع الماضي، والذي شهد تباينا في أداء مؤشرات السوق.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن العرب والأجانب حققوا صافي بيعي بقيمة 136.7 و 331.6 مليون جنيه بالترتيب، بعد أستحواذهم على 5.2 و26.8% من التعاملات على التوالي.

وأشار تقرير البورصة إلى أن العرب سجلوا صافي بيعي بقيمة 1.45 مليار جنيه والأجانب مبيعات بنحو 6.85 مليار جنيه، ونسب استحواذ قدرها 7.5 و25.8% بالترتيب.

وتباينت مؤشرات البورصة الأسبوع المنقضي إذ ارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي قد ارتفع بنسبة 1.09% إلى 10287 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.66% ليسجل مستوى 1112 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة بنحو 2.76% إلى 1819 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1% أو ما يعادل 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.9 مليار جنيه مقابل 550.4 مليار اغلق بها الإسبوع السابق له.

وارتفعت قيم التداول بحوالي 10 مليارات جنيه لتسجل 19.1 مليار جنيه عبر بيع وشراء 2.34 مليار ورقة مالية، مقابل 9.1 مليار جنيه وكمية تداول 1.61 مليار ورقة.

واستحوذت الأسهم على 31.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات قيمة التداول للسندات نحو 68.11% خلال الإسبوع.

واختتمت البورصة تعاملات أمس الخميس، اخر جلسات الاسبوع على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 856 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى بنسبة 1.05 % إلى مستوى 10287 نقطة ، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13 % إلى 1112 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.58 % ليغلق عند 1819 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 856 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المصريين للشراء ، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 52 سهما من إجمالى 173 سهم تداولا، بينما هبط 88 ، وبقى 33 دون تغير.