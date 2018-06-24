468 راكبا يغادرون سفاجا اليوم

نادية سلام:صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض ، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 468 راكب و 112 شاحنة و 35 سيارة .بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى مسرة، أمانة، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 530

نادية سلام:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض ، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 468 راكب و 112 شاحنة و 35 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى مسرة، أمانة، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 530 راكب و 206 شاحنة و 21 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 668 راكب و تداول 54 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 272 راكب و12 براد و7 تريلا و18 سيارة و 3 باص جيت.

وشهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 234 راكب و8 براد و8 تريلا و7 سيارة و غادرت السفينة سينا و على متنها 162 راكب و 9 براد و 10 تريلا و 3 سيارة.