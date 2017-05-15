467 مليون جنيه أرباح كريدى أجريكول فى الربع الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك كريدى أجريكول – مصر، ارتفاع صافى أرباحه بنسبة 48% خلال الربع الأول من 2017.

وسجل البنك صافى ربح خلال الفترة المذكورة قدره 467 مليون جنيه، مقارنة بنحو 315.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وأظهرت القوائم المستقلة تحقيق صافى ربح قدره 475 مليون جنيه مقارنة بنحو 313.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

ويبلغ رأسمال كريدي أجريكول- مصر 1.2 مليار جنيه، موزعاً على 310.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

وأبقت فاروس للأبحاث على القيمة العادلة لسهم كريدي أجريكول- مصر عند 44.73 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن.

وقالت فاروس في مذكرة بحثية الاسبوع الماضى إنها تتوقع نمو القروض بنسبة 16% بين 2018- 2021، فضلا عن انخفاض الهوامش من 6.5% في 2016 إلى 6% في 2021.

وذكرت فاروس أن الدخل من غير الفوائد سيرتفع من 28٪ إلى 39٪ من الدخل التشغيلي في 2017، مدفوعا في الغالب بالرسوم والعمولات مقارنة بنمو إيرادات الاستثمار.