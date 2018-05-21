4521 طالبًا بمطروح يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقى أى شكاوى معتز محمود بدأت بمحافظة مطروح امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدبلومات الثانوية الفنية البالغ عددهم 4521 طالبا، من خلال 21 لجنة بالإدارات التعليمية بالمحافظة. وتابع اللواء علاء أبو زيد محافظ…

غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقى أى شكاوى

معتز محمود

بدأت بمحافظة مطروح امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدبلومات الثانوية الفنية البالغ عددهم 4521 طالبا، من خلال 21 لجنة بالإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتابع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح انتظام أداء الطلاب البالغ عددهم 4521 طالبا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، من خلال 21 لجنة بالادارات التعليمية بالمحافظة،والتأكد من أنها تسير بشكل طبيعى وفى مستوى الطالب المتوسط مع الالتزام بالانضباط والجدية وتوفير الهدوء داخل اللجان، مع التشديد على التصدى لأى محاولات غش .

كما شدد محافظ مطروح بضرورة مراجعة مظاريف الأسئلة وسلامتها قبل فتحها من خلال رؤساء اللجان، و مطابقتها لمادة الامتحان،مع حظر دخول الطلاب والعاملين باللجان بالتليفون المحمول، ومراجعة توافر جميع أوراق الاجابة بمخازن المديرية والإدارات التعليمية قبل الامتحان بوقت كافى وعدم وجود أى عجز.

وقدم أبو زيد الشكر للواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح للجهود الامنية المبذولة لتأمين اللجان مع الحفاظ على الهدوء والانضباط.



من جانبه أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الايام الماضية فى الامتحانات شهدت هدوء وجدية على مستوى جميع لجان الامتحانات بالمحافظة ، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إنه تم الاجتماع برؤساء اللجان و التوجيه بتنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم بتوفير الهدوء داخل اللجان ومراعاة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بكل دقة وحزم، والتعامل الصارم مع أى محاولات للغش من داخل أو خارج اللجان ، والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات بالمديرية بأى تجاوزات أو طوارئ داخل اللجان لسرعة التعامل معها.

وكذلك التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة التواجد بمقار لجانهم فى وقت مبكر حتى يتسنى لهم تفقد اللجان كافة والتأكد من تأمينها بالشكل المناسب واستلام أوراق الأسئلة قبل بداية الاختبار بوقت كافٍ، مع تسليم أوراق الإجابة بعد نهاية الاختبار مباشرة طبقًا للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن.