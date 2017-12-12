4500 جنيه قيمة متر الأراضى فى العاصمة الإدارية

بدور إبراهيم قال رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مجدى أمين، إن الشركة حددت سعر المتر للأراضى السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ3800 جنيه، وللقطع المميزة التى تزيد فيها النسبة البنائية للخدمات %20‏ عند4500 جن

بدور إبراهيم



قال رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مجدى أمين، إن الشركة حددت سعر المتر للأراضى السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ3800 جنيه، وللقطع المميزة التى تزيد فيها النسبة البنائية للخدمات %20‏ عند4500 جنيه للمتر.

تبلغ النسبة الخضراء للبناء بمنطقة الخدمات بأراضى العاصمة 8 إلى %12، بحسب الاشتراطات العامة للأراضى.

وأشار الى ان الشركة وافقت على طلبات 162 مستثمراً للحصول على قطع بالعاصمة وذلك بالطرح الثانى للأراضى.

ولفت إلى أن خريطة طلبات المستثمرين، الحاصلين على الموافقات النهائية، فى الطرح الثانى بالعاصمة، تتوزع بواقع 4 جامعات كبرى، و25 كمبوند سكنى، و30 مدرسة، و23 بنكا، و10 قطع أراضى لإقامة مشروعات تجارية، و6 قطع أراض لإقامة مشروعات إدارية، و43 قطعة لإقامة مشروعات إدارية، وتجارية مشتركة، بجانب 16 قطعة أرض لتأسيس محطات للوقود، و7 قطع أراضى تشمل استخدامات أخرى، تضم إقامة نوادى وكافيهات، وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

أوضح أمين، أن الشركة أتاحت للمستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى التقدم بطلبات ووافقت على بعضها.

تتراوح مساحات الأراضى المتاحة بين 20 إلى 400 فدان، ويقوم المستثمر الراغب فى شراء أراضى بالعاصمة، التقدم بطلب إلى الشركة، التى تقوم بدورها تحديد موعدًا للمستثمر، لاختيار الأرض، والتفاوض، والتخصيص عقب الدراسة، وسداد المستثمر مبلغ %2 جدية حجز.

حددت الشركة عددًا من الاشتراطات العامة أمام المستثمرين، للعمل فى العاصمة الجديدة، تشمل ارتفاعات المبانى، والنسب البنائية من إجمالى مسطح الأرض، وإلزام المستثمرين فى النسب البنائية، ألا تزيد مساحة الدور الأرضى عن %22.5 من مساحة قطعة الأرض الكلية، ويسمح بعمل بدروم، وتتراوح نسب البناء فى منطقة الخدمات بين 8 إلى %12 من المساحة الإجمالية للأرض.

عن ارتفاعات المبانى يلتزم المستثمرين بإنشاء العمارات السكنية على 8 أدوار فقط، وللفيلات أرضى ودور واحد، كما تشمل الشروط إلزام المستثمر بمراعاة توفير مسارات مناسبة، وآمنة للمشاة والدراجات.

