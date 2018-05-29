45 % نمواً فى مبيعات السيارات الكهربائية بالاتحاد الأوروبى بالربع الأول

شريف عيسى



صعدت مبيعات دول الاتحاد الأوروبى من السيارات الكهربائية 45%، على مدار الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بإجمالى 116 ألفاً، و768 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال الفترة نفسها من 2017، والتى بلغت 80 ألفاً، و530 وحدة.



وأظهرت الإحصائيات التى نشرها موقع ev-sales المتخصص فى إحصائيات مبيعات العالم من السيارات الكهربائية، نمواً فى مبيعات الاتحاد الأوروبى بنهاية أبريل بنسبة 62%، بإجمالى 27 ألفاً، و955 سيارة.



واقتنصت نيسان ليف صدارة الطرازات الأكثر مبيعاً فى أوروبا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل بإجمالى 11 ألفاً، و902 وحدة، بحصة سوقية تصل إلى 10%، فيما جاءت رينو Zoe بالمرتبة الثانية بإجمالى 11 ألفاً، و27 سيارة، بحصة سوقية 9%.



أما المركز الثالث فجاء من نصيب BMW i3، والتى تمكنت خلال تلك الفترة من بيع 7556 وحدة، بحصة سوقية 6%، فى حين جاءت فولكس فاجن e-Golf بالمرتبة الرابعة بعد أن بلغ إجمالى عدد السيارات التى باعتها 6800 وحدة، بحصة سوقية 6%.



وحلت ميتسوبيشى أوتلاندر PHEV بالمركز الخامس فى صدارة العلامات الأكثر مبيعاً، بإجمالى 6010، لتصل حصتها السوقية فى الدول الأوربية 5%.



ويتوقع ev-sales ان تصل المبيعات العالمية من السيارات الكهربائية بنهاية العام الحالى إلى حاجز 2 مليون سيارة، بعد تمكنت خلال العام الماضى من كسر حاجز المليون للمرة الأولى.