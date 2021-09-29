45 مليون جنيه قيمة عقد «القابضة للصوامع» مع «IBM» و«ACME SAICO» لرقمنة 22 نقطة تجميع اقماح

كشف المهندس محمد علاء أبو الرجال، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لشؤون المشروعات الاستراتيجية، أن قيمة العقد الموقع مع شركتى «IBM» و«ACME SAICO» بمنظومة رقمنة 22 صومعة تصل إلى نحو 45 مليون جنيه.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وقعت منتصف شهر سبتمبر الجارى عقدا مع شركتى «IBM» و«ACME SAICO» لرقمنة منظومة تداول القمح وضمان حوكمة المخزون الاستراتيجى للدولة.

وقال أبو الرجال، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه تم تدريب العنصر البشرى فى الشركة على كيفية دخول صوامع جديدة ومطاحن ومخابز فى منظومة رقمنة عملية تداول الأقماح، للتعرف على تركيب المعدات والأجهزة.

وأضاف أنه مخطط أن يتم الانتهاء من رقمنة تلك الصوامع نهاية فبراير 2022، موضحاً أنه تم العمل حاليا فى صوامع الموانئ وصومعة بنها التابعة للقابضة للصوامع والتخزين.

وتابع أبو الرجال أن المرحلة الأولى من رقمنة منظومة تداول الأقماح تشمل الصوامع الحكومية، والشون الحديثة والصوامع الحقلية، وتضم الثانية المطاحن الحكومية والخاصة، والثالثة المخابز البلدية المدعمة.

ولفت إلى أنه توجد فى مصر 400 نقطة منتشرة على مستوى الجمهورية مابين صوامع محدثة وصوامع موانئ وشون وبناكر وهناجر، وجارٍ العمل على انضمامها فى منظومة رقمنة تداول الأقماح.

وأوضح أبو الرجال أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، قامت بتصميم مشروع رقمنة تداول الأقماح بالكامل، بينما شركة IBM قامت بوضع البرامج، مع استخدام أحدث تكنولوجيا الحماية من جميع أنواع التجسس.

وأشار أبو الرجال إلى أن صوامع القطاع الخاص لن يتم إشراكها فى تلك المنظومة لأنها تعمل فى دقيق %72 الحر، بينما صوامع الحكومة تعمل فى إنتاج دقيق %82 والذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال فى تصريحات صحفية إن منظومة رقمنة تداول الأقماح هى إحدى وسائل التحول الرقمى والذى بدأت فيه الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأكد المصيلحى أن تلك المنظومة تعمل على التمكن من مراقبة ومعرفة المخزون الفعلى فى الصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة، مما يسهم فى تقليل الهدر بشكل كبير وتحسين آليات التواصل والتنسيق بين الصوامع وجميع نقاط التخزين الأخرى وكذلك مع المطاحن من خلال منصة رقمية.

وأضاف أن تلك المنظومة تعمل على توفير الرؤية اللازمة لتأمين سلسلة التوريد ومخزون القمح، وتحقق المنصة الآلية المدعومة بتقنيات IBM الكفاءة اللازمة، والمحافظة على المخزون، وعدم تكرار الإجراءات غير الضرورية. وأكد اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أنه بعد تحديث وزيادة عدد الصوامع على مستوى الجمهورية، يتم التوجه نحو بناء منظومة إلكترونية لربط الصوامع مع المركز الرئيسى للشركة القابضة وميكنة الدورات المستندية المرتبطة بحركة تداول القمح ومراقبتها