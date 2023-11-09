«45 مليار دولار صفقات مستهدفة».. انطلاق معرض التجارة البينية الأفريقية بالقاهرة اليوم

انطلقت اليوم الخميس فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية، الذي ينظمه البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» في القاهرة في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

والمعرض مدته ٧ أيام، بمشاركة ٥٧ دولة، من مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الأفريقية وتتمتعفيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح اسواق جديدة.

ويستهدف معرض التجارة البينية الأفريقية أن يكون منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة وتحفيز التكامل التجاري والاقتصادي الإقليمي.

ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الأفريقية خلال المعرض بقيمة 45 مليار دولار.

وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني، إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارةللمؤتمرات، وأشادت بمدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.