«45 قضية في 3 أيام».. حملات لضبط تجار المخدرات بمحيط الأندية ومراكز الشباب (صور)

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أنواعها في محيط الأندية الرياضية، ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة لأكاديمية الشرطة.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 45 قضية متنوعة، وبلغ عدد المضبوطين 52 متهمًا، وبحوزتهم كميات من الحشيش 6,910 كيلو جرام، الهيروين 4,105 كيلو جرام، البانجو 1,120 كيلو جرام، الآيس “الشابو” 940 جرام، الكوكايين 75 جرام، الإستروكس 70 جرام، مخدر “إم دى إم إيه” 30 جرام، 170 قرص مخدر لعقار الترامادول، 20 قرص مؤثر، ونفذت 17 حكمًا قضائيًا.

وضبطت مبلغ مالي بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، 52 هاتف محمول، 3 سيارات، 12 دراجة نارية، 10 قطع سلاح أبيض، 4 موازين.

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المخدرات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المخدرات بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب.