45 صوتاً يتنافسون بمرحلة المواجهة في The Voice Kids

محمد فتحىفي ثلاث حلقات متتالية تنطلق بداية من مساء اليوم للموسم الثانى لبرنامج “the Voice Kids” على "MBC مصر"، ويتنافس 45 صوتا ضمن مرحلة "المواجهة"، وهم كالتالى:فريق كاظمنورهان عرنسة، جنة الجندي، ميريتا عماد، هنا عمرو، الثنائي لقاء وزينة، علاء الدين من مصر، شيماء أبو لبده من فلسطين

محمد فتحى

في ثلاث حلقات متتالية تنطلق بداية من مساء اليوم للموسم الثانى لبرنامج “the Voice Kids” على “MBC مصر”، ويتنافس 45 صوتا ضمن مرحلة “المواجهة”، وهم كالتالى:

فريق كاظم

نورهان عرنسة، جنة الجندي، ميريتا عماد، هنا عمرو، الثنائي لقاء وزينة، علاء الدين من مصر، شيماء أبو لبده من فلسطين، تاج قسام وزياد أمونة ويمان قصار وتيم الحلبي من سوريا، رومي رزق وسيرينا مطر وسيف بو حمدان من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب، ماريا قحطان من اليمن.

فريق نانسي

لجي المسرحي من السعودية، وجيسيكا غربي وطه محسن وزين عمار وكمي عز الدين ويائيل القاسم وأبي الفارس من سوريا، جراح الشاعر من البحرين، جورج عاصي وخالد المرعي وعابد المرعي وليل الهاشم من لبنان، وسلمى صفوت من مصر، وآدم النجار من تونس، وأمجد نبيل من اليمن.

فريق تامر

وفاء عماد وأميرة سعد وأشرقت أحمد وفاطيمة أحمد ومحمد الخشاب ومحمد أسامة وخالد الفايد من مصر، وتاليا برهوش وجاد عز الدين وفالنتينا الكركي وليا قرص من لبنان، ومحمد البندي من الأردن، آدم الهداجي من تونس، نور وسام من العراق، نينار دلا من سوريا.

ويعرض برنامج “the Voice Kids” على “MBC مصر كل سبت في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد الساعة 12:30 منتصف الليل.

يذكر أن البرنامج العالمي “the Voice Kids” ينبثق عن نظيره العالمي “the Voice” وتملك حقوق ملكيته الفكرية شركة Talpa العالمية، الممثّلة بـ زياد كبِّي الرئيس التنفيذي لـ Talpa ME في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما يحتفظ “the Voice Kids” بتوليفته الهيكلية والبنية الأساسية والمراحل المتلاحقة للمنافسات، بدءاً من مرحلة “الصوت وبس” وصولاً إلى الحلقة الختامية المباشرة منه، التي يكون لتصويت الجمهور فيها الكلمة الفصل في تحديد الفائز.