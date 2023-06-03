45 شركة سمسرة تُحقق نسبًا صفرية بتعاملات العرب في البورصة المصرية الشهر الماضي

حققت حوالي 45 شركة سمسرة نسبًا صفرية بتعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي بقيادة “ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية” .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد ضمت قائمة الـ45 شركة، عكاظ للوساطة المالية والاستثمار و ثري واي، و أكيومن لتداول الأوراق المالية، وميراج، و فيرست، فيما تذيلت القائمة شركة المصرية العربية – ثمار .

على صعيد آخر، فقد كانت الحصة الأكبر من نصيب شركة “الأهلي فاروس” والتي احتلت الصدارة بحصة سوقية 18.6% بقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، تلاها شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بنسبة 14.7% وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه .

وفي المركز الثالث جاءت شركة “التجاري الدولي للسمسرة” بحصة سوقية 10.9% وقيمة تداول 908.7 مليون جنيه، تلاها “اتش سي لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 10.6% وقيمة تداول بلغت 886.7 مليون جنيه .

وفي المرتبة الخامسة جاءت شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 9.1% وقيمة تداول 759.5 مليون جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن المتعاملين العرب سجلوا صافي مشتريات في البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي بقيمة 733.8 مليون جنيه، و هيمنوا على نحو 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات .

أما في فترة الـ5 شهور منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر مايو الماضي، فقد سجلت مشتريات العرب حوالي 2.4 مليار جنيه، مستحوذين على حوالي 8.1% من إجمالي التعاملات في تلك الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.