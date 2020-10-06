اقتصاد وأسواق

45 شركة تسحب كراسة شروط توريد الأرز لـ»السلع التموينية»

فض المظاريف الأحد المقبل
محمد مجدي 7:24 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 7:24 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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سحبت 45 شركة مضارب أرز كراسات الشروط الخاصة بتوريد الأرز المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية ، اعتبارا من 1 يناير وحتى 31 أغسطس 2021 وفقا لمصدر حكومى فى وزارة التموين.

وقال المصدر لـ«المال» إن الكميات التى سيتم تسلمها من الشركات الفائزة ستطرح مباشرة على قائمة المقررات التموينية من خلال شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، واللتين ستقومان بدورهما بتوزيع الأرز على المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتى.

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وأوضح المصدر أن «السلع التموينية» أكدت على الشركات والمضارب الراغبة فى التوريد ضرورة التأكد من إمكانياتها فى توريد 1500 طن خلال الفترة الواحدة، دون وجود أى عجز، إضافة إلى تحقيق كل شروط المظروفين الفنى والمالى. ويتضمن المظروف الفنى خطاب الضمان الابتدائى بقيمة 200 ألف جنيه، وأصل كراسة الشروط موقع عليها ومختومة من مقدم العطاء، وصورة حديثة سارية من السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، موضحًا بها تاريخ آخر إقرار ضريبى لعام 2019، وفقا للمصدر، بينما يتضمن المظروف المالى الكمية المراد توريدها طبقًا للعرض الفنى ولا تقل عن 1500 طن لكل فترة توريد شهرية، إضافة إلى عدد فترات التوريد حسب رغبة الشركة، والأسعار التفصيلية للطن بالجنيه معبأ فى أكياس – كيلو جرام-  والتسليم حتى مخازن الاستلام لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة بمحافظات الجمهورية

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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