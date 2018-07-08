45 % ارتفاعا بعقود المستثمرين للمساحات الأقل من 66 مترا في الربع الأول

محمود زكي كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عقود المستثمرين للمساحات الأقل من 66 متر مربع بنسبة 45% وذلك في الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017. وارتفعت عقود المستثمرين في فئة المساحة التي تتراوح بين 66 متر مربع و86 م

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عقود المستثمرين للمساحات الأقل من 66 متر مربع بنسبة 45% وذلك في الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017.

وارتفعت عقود المستثمرين في فئة المساحة التي تتراوح بين 66 متر مربع و86 متر مربع بنسبة 175% وذلك في الفترة ذاتها.

بينما ارتفع عقود المستثمرين في فئة المساحة الأكبر من 86 متر مربع بنسبة 148% في الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017 حيث بلغ عدد العقود لتلك المساحات 1838 عقدا مقابل 739 عقدا في نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن قيمة التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري بلغ حوالي 549 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2018 مقارنة بقيمة 662 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2017.