45 ألف متقدم مطابق لشروط التعيين بشركات الكهرباء

عمر سالم: استقبلت شركة التوظيف بريمير المسئولة عن تنظيم عملية إجراءات التعيينات الجديدة بشركات الكهرباء حوالى 142 ألف بريد إلكترونى. قامت الشركة بعمل تصفية للمتقدمين وفقاً لشروط الإعلان وقد بلغ عدد الفنيين المتوافقين مع الشروط عدد 45068 على مستوى كافة المناطق الجغرافية بالجمهورية وفى كافة التخصصات

عمر سالم:

استقبلت شركة التوظيف بريمير المسئولة عن تنظيم عملية إجراءات التعيينات الجديدة بشركات الكهرباء حوالى 142 ألف بريد إلكترونى.

قامت الشركة بعمل تصفية للمتقدمين وفقاً لشروط الإعلان وقد بلغ عدد الفنيين المتوافقين مع الشروط عدد 45068 على مستوى كافة المناطق الجغرافية بالجمهورية وفى كافة التخصصات المطلوبة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على اختيار احتياجاتها من الفنيين للعمل بالشركات التابعة يتم حالياً اختبارات الفنيين بشركة بريميير لتوظيف العمالة.

وضمانا لشفافية ونزاهة عملية الاختبارات فقد تم تشكيل لجان اختبارات محايدة برئاسة السادة رؤساء شركات الكهرباء التابعة وعضوية رؤساء قطاعات الشبكات والإنتاج ورؤساء قطاع الموارد البشرية وبإشراف ومتابعة كاملة من قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر.

تتم الاختبارات يومياً على مدار الأسبوع وبواقع يومين أسبوعيا لكل شركة اعتباراً من يوم الأحد 2/7/2017.