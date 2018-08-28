4430 سيارة مبيعات بنتلى خلال النصف الأول

شريف عيسى:هبطت مبيعات العلامة الإنجليزية الفاخرة"بنتلى"، والمملوكة لمجموعة فولكس فاجن، أكبر مصنع للسيارات فى أوروبا، خلال النصف الأول من العام الجارى بـ 15.4%، لتسجل 4430 سيارة، مقابل 5238 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.وأظهر تقرير صادر عن فولكس فاجن جروب تراجع عوائد المبيعات خل

شريف عيسى:

هبطت مبيعات العلامة الإنجليزية الفاخرة”بنتلى”، والمملوكة لمجموعة فولكس فاجن، أكبر مصنع للسيارات فى أوروبا، خلال النصف الأول من العام الجارى بـ 15.4%، لتسجل 4430 سيارة، مقابل 5238 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأظهر تقرير صادر عن فولكس فاجن جروب تراجع عوائد المبيعات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيه بنسبة تصل إلى 12.7%، لتسجل 757 مليون جنيه استرلينى، مقابل عوائد المبيعات خلال الفترة ذاتها من 2017، والتى بلغت 867 مليون جنيه استرلينى.

وأرجع التقرير الهبوط فى مستويات المبيعات إلى تأخر عمليات انتاج وتسليم عملاء بنتلى لطراز كونتينينتال جى تى الجديد كليًا، والتقلبات التى تشهدها أسعار الصرف، بالإضافة إلى تراجع الطلب فى الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر سوق للعلامة التجارية.

وأظهر تقرير منفذ الأسكندرية الجمركى والذى حصلت “المال” على نسخة منه تمكن وكيل العلامة الإنجليزية فى مصر من الإفراج عن 3 سيارات بنتلى خلال النصف الأول من هذا العام، مع العلم أن إجمالى الطرازات التى تم الإفراج عنها خلال العام الماضى بلغت 4 وحدات بحسب ما ورد بالتقرير.

وشهدت مبيعات بنتلى خلال العام الماضى تراجعًا بنسبة 6.5%، بإجمالى 10 ألآف، و566 سيارة، مقابل 11 ألفًا، و298 سيارة تم تسليمها خلال 2016.

ويوضح الجراف التالى تطور مبيعات بنتلى العالمية خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية العام الماضى:



