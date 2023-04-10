443 مليار جنيه إجمالي ودائع عملاء «QNB الأهلي» بنهاية مارس 2023

أعلن بنك QNB الأهلي في بيان عن وصول ودائع العملاء إلي 443 مليار جنيه في نهاية مارس 2023 بزيادة قدرها 36 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 9% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.
وبلغت
اجمالي ودائع QNB الأهلي
ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 55.4% (في نهاية مارس 2023) مقارنة بمتوسط 47.7% للقطاع المصرفي (في ديسمبر 2022 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري)، في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.
وتؤكد