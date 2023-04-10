443 مليار جنيه إجمالي ودائع عملاء «QNB الأهلي» بنهاية مارس 2023

أعلن بنك QNB الأهلي في بيان عن وصول ودائع العملاء إلي 443 مليار جنيه في نهاية مارس 2023 بزيادة قدرها 36 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 9% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

وبلغت

اجمالي ودائع QNB الأهلي

من إجمالي الودائع 4.74 % في ديسمبر 2022 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).

ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 55.4% (في نهاية مارس 2023) مقارنة بمتوسط 47.7% للقطاع المصرفي (في ديسمبر 2022 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري)، في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.



وتؤكد

للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدته على تطوير عملياته، وتخطي الأزمات، والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق، والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 232 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل.