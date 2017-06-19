440 مليون دولار عائدات قناة السويس في مايو

نادية صابر سجلت قناة السويس عائدات بلغت 439.8 مليون دولار بزيادة بلغت 0.7%، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، التي سجلت عائدات بلغت 436.5 مليون دولار، حسبما أكد تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزارء، علي موقعه اليوم الإثنين.وفي نفس السياق، أعلنت إحصائيات الملاحة لحركة ا

نادية صابر



سجلت قناة السويس عائدات بلغت 439.8 مليون دولار بزيادة بلغت 0.7%، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، التي سجلت عائدات بلغت 436.5 مليون دولار، حسبما أكد تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزارء، علي موقعه اليوم الإثنين.

وفي نفس السياق، أعلنت إحصائيات الملاحة لحركة التجارة المارة بقناة السويس عن عبور 1484 سفينة، خلال مايو الماضي، بزيادة بلغت 5.7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والذي سجل عبور 1404 سفن.

وأكدت الإحصائيات أن الحمولات العابرة خلال مايو الماضي 88 مليونًا و265 ألف طن، بزيادة بلغت 7.6% مقارنة بمثيلتها، التي سجلت حمولات بلغت 82 مليونًا و60 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات أن متوسط عبور السفن خلال مايو ارتفع من 45.3 سفينة، إلى 47.9 سفينة في مايو 2017.