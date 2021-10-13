440 مليون دولار حجم استثمارات مؤسسة «CDC» فى مصر

قالت شيرين شهدى، مديرة مجموعة «CDC» – مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموي- فى السوق المحلية، إن إجمالى محفظة المجموعة فى مصر يبلغ حاليًا حوالى 440 مليون دولار، موجهة لصالح 39 شركة.

وأشارت إلى أن «CDC» كانت قد بدأت استثماراتها فى السوق المحلية منذ عام 2003، وتُركز على العديد من القطاعات أهمها الرعاية الصحية والتمويل متناهى الصغر، والقطاع الصناعى والتجارى وأيضًا اللوجيستيات، إلى جانب المشاريع المتعلقة بدعم خطط المناخ.

ولفتت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أنه على صعيد المشاريع المتعلقة بدعم المناخ فإن المجموعة ضخت خلال الفترات الماضية استثمارات بقيمة 97 مليون دولار فى مشروع «بنبان» للطاقة الشمسية.

وأكدت أن السوق المصرية تُعد أحد أهم الوجهات الاستثمارية للمجموعة خلال الفترات المقبلة، سواء بمجال الرعاية الصحية أو غيره.

وعلى جانب آخر، كشفت أن حجم أصول المجموعة الإجمالية يبلغ حاليا نحو 9.3 مليار دولار، من بينها حوالى 1.75 مليار دولار تم ضخها خلال العام الجارى 2021 فى دول قارتى أفريقيا وآسيا.

شيرين شهدى: المجموعة تُخطط لضخ 700 مليون دولار ضمن الشراكة مع «دى بى ورلد»

وفى سياق متصل، كشفت شيرين شهدى أن مجموعة «CDC» تُخطط لاستثمار ما يزيد على 700 مليون دولار خلال السنوات المقبلة ضمن شراكتها التى تمت حديثًا مع مجموعة «دى بى ورلد» لدعم الحركة التجارية فى القارة الأفريقية، على أن تضخ الأخيرة نحو مليار دولار بنفس الاتجاه.

جدير بالذكر أن مجموعة «دى بى وورلد» ومؤسسة «سى دى سى» أعلنتا أمس الثلاثاء عن إطلاق خطة للاستثمار المشترك فى الخدمات اللوجيستية فى القارة الأفريقية لتطوير بعض الموانئ، باستثمارات إجمالية تتجاوز 1.7 مليار دولار.

وأوضحت شيرين شهدى أن خطة الاستثمار فى الموانئ ستشمل بشكل أولى موانئ السخنة فى مصر، و«داكار» فى السنغال، و«بربرة» فى الصومال.

وأضافت أن الاستثمار فى ميناء السخنة والتوسعة التجارية المستهدفة سيترتب عليها زيادة نسبة مساهمة التجارة بما يعادل %3 من إجمالى الناتج المحلى لمصر.

وتابعت: “إن التوسعة الجارية بميناء السخنة ستعمل على توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل غير مباشرة خلال السنوات المقبلة، على أن يكون قطاع الصناعات كثيفة العمالة والثقيلة من أكبر المستفيدين، ويشمل ذلك أعمال البناء والمعالجة الزراعية وإنتاج الزجاج والأسمنت، بالإضافة إلى صناعة السيارات والسلع الاستهلاكية”.

تجدر الإشارة إلى أن تمويل مجموعة «CDC» يتم من جانب حكومة المملكة المتحدة، وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتركز استثماراتها فى دول أفريقيا وجنوب آسيا.

وساهمت المجموعة بشكل كبير فى تطوير شراكات البنية التحتية فى أفريقيا، فيما تمتلك استثمارات فى أكثر من ألف شركة فى الاقتصاديات الناشئة ويصل إجمالى أصولها لنحو 9.3 مليار دولار.