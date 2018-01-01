440 مليون جنيه من التعليم العالي لدعم البحث العلمي في 2018

جهاد سالم:تعتزم وزارة التعليم العالي دعم البحث العلمي بنحو 440 مليون جنيه خلال العام الجاري ما بين منح لطلاب الجامعات ومشاريع التخرج، وتطوير المراكز التكنولوجية، وتنفيذ مشروعات صناعية.وتتضمن مخصصات البحث العلمي خلال 2018 ، تقديم منح علماء الجيل القادم لدراسة الماجستير لاوائل الجامعات

جهاد سالم:

تعتزم وزارة التعليم العالي دعم البحث العلمي بنحو 440 مليون جنيه خلال العام الجاري ما بين منح لطلاب الجامعات ومشاريع التخرج، وتطوير المراكز التكنولوجية، وتنفيذ مشروعات صناعية.

وتتضمن مخصصات البحث العلمي خلال 2018 ، تقديم منح علماء الجيل القادم لدراسة الماجستير لاوائل الجامعات المصرية نحو 150 منحة بتكلفة 18 مليون جنيه، ودعم 500 مشروع تخرج لطلاب الكليات العملية ومدارس المتفوقين والتعليم الفنى وتدريب وبناء قدرات فى مجال ريادة الاعمال ورالى القاهرة للسيارات الكهربية محلية الصنع ومعرض القاهرة الدولى للابتكار بتكلفة 56 مليون جنيه، وكذلك إنشاء ثلاث تحالفات تكنولوجية جديدة فى مجالات الفضاء والطيران وصناعة السيارات وصناعة الجيل الرابع بتكلفة 36 مليون جنيه.

كما تعتزم الوزارة تطوير مركز الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الكبيرة والربط الشبكى بتكلفة 92 مليون، وإنشاء شبكات لبنوك العينات البيولوجية والتجارب قبل الأكلينكية بتكلفة 20 مليون جنيه، ودعم البرنامج القومى للنهوض بانتاجية الغذاء بتكلفة 50 مليون جنيه، إنشاء وتطوير نظام معلوماتى للصحة فى مصر بتكلفة 10 مليون حنيه

ومن المخطط ان تدعم وزارة التعليم العالي البحث والتطوير فى مجال الصناعات الدوائية من النباتات الطبية والعطرية والأدوية المثيلة بتكلفة 50 مليون جنيه، بالاضافة تنفيذ 50 مشروع بحوث وتطوير ونقل تكنولوجيا وتنمية أواصر التعاون بين المصريين فى الداخل والخارج “من خلال برنامج جسور التنمية” بتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك تنمية أقاليم مصر الحدودية “حلايب وشلاتين ومطروح وسيناء والوادى الجديد” بتكلفة 24 مليون جنيه ، وتصنيع أسمدة اليوريا بطيئة التحلل ومشتقات الاسترين وكيماويات صناعة الطرق والمعدات الزراعية وقطع الغيار بالتعاون مع الانتاج الحربى والقطاع الخاص بتكلفة 50 مليون جنيه.

وعلى صعيد متصل تخطط الوزارة لتنفيذ ربط الخطة الموحدة للبحث العلمي بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وربط أداء المؤسسات البحثية بمؤشرات قياس الأداء العالمية وربطها بموازنة البرامج، وتفعيل ربط البحث العلمي بقطاع الصناعة عن طريق برنامج (عَالِمْ لكل مصنع) وقانون حوافز الإبتكار.

وتشمل خطة تطوير البحث العلمي خلال العام الجاري، الإنتهاء من إصلاح الباخرات الخاصة بالأبحاث المملوكة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وعددها إثنين وتحديث وحدات الأبحاث، والإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية من معهد بحوث الإلكترونيات،وكذلك الانتهاء من الدراسات الميدانية بمشروع إنشاء المرصد الفلكى الجديد، وتصميم وبناء قمر صناعي تعليمي للجامعات المصرية من النوع (كيوب سات)، ووزنه واحد كيلوجرام وعمره الزمنى فى الفضاء عام واحد”، وذلك من خلال مشاريع التخرج الخاص بطلاب الجامعات المصرية لتحسين القدرة التنافسية بين الجامعات في مجال تكنولوجيا الفضاء (Egy-univer-Sat1).

وتعتزم التعليم العالي خلال 2018 ، استضافة المنتدى الوزارى الافريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بحضور وزراء التعليم والتكنولوجيا الافارقة، والانتهاء من تحضير ملف استضافة وكالة الفضاء الافريقية من الاتحاد الإفريقى، إضافة إلى المشاركة فى تنفيذ استراتيجية الاتحاد الافريقى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (2024).

