44 شركة سمسرة تُحقق نسبًا صفرية بتعاملات الأجانب في البورصة المصرية النصف الأول

حققت حوالي 44 شركة تداولات نسبًا صفرية على صعيد تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال فترة الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك في ظل ضعف ادائهم بسوق الأسهم المحلية وتصدر الكيانات الكبيرة للمشهد.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد هيمنت “المجموعة المالية للسمسرة” على أكثر من نصف تعاملات الأكثر بنحو 58.2% بقيمة تداول بلغت 38 مليار جنيه وذلك خلال فترة الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري.

واحتلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة 16.4% وقيمة تداول بلغت 10.7 مليار جنيه، تلتها شركة التجاري الدولي للسمسرة بنسبة 8.3% وقيمة تداول 5.4 مليار جنيه.

وبذلك يكون قد هيمن أول 3 شركات على 83% من إجمالي تنفيذات الأجانب في الفترة المذكورة، فيما توزعت الـ17% المتبقية على حوالي 12 شركة سمسرة، وذلك بخلاف الـ44 شركة التي حققت نسب صفرية.

ومن بين الشركات التي حققت نسبًا صفرية جاءت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز، وعكاظ للوساطة، وسيجما وشريحة أخرى.

وقد بلغت مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية خلال أول 6 أشهر من العام الجاري حوالي 10 مليارات جنيه، من بينها 4.3 مليار جنيه تحققت خلال الربع الثاني من العام أي في الفترة ما بين أبريل وحتى نهاية يونيو.