44 % تراجعَا فى مبيعات نوفونورديسك الدنماركية للأدوية

مصدر: الشركة فقدت جزءًا من حصتها السوقية بعد دخول أصناف محلية المنافسة أحمد صبرى حققت شركة نوفونورديسك الدنماريكة للأدوية فى مصرمبيعات بقيمة 28.6 مليون جنيه في أبريل، متراجعة بنسبة 44% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتعتبر نوفو نورديسك أكبر مورد للأنسولين لمصر وتستحوذ على قرابة 70% م





مصدر: الشركة فقدت جزءًا من حصتها السوقية بعد دخول أصناف محلية المنافسة



أحمد صبرى

حققت شركة نوفونورديسك الدنماريكة للأدوية فى مصرمبيعات بقيمة 28.6 مليون جنيه في أبريل، متراجعة بنسبة 44% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتعتبر نوفو نورديسك أكبر مورد للأنسولين لمصر وتستحوذ على قرابة 70% من سوق الأنسولين بالقاهرة، من خلال أصناف مكستارد وأقلام الأنسولين طويل المفعول.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت المال على نسخة منه تراجع مبيعات الشركة للشهر الثانى على التوالى، إذ حققت انخفاضا فى المبيعات وصل إلى 35 مليونًا مارس الماضي بنسبة 5.6% .

وكانت قد قفزت مبيعات ﻧﻮﻓﻮ ﻧﻮﺭﺩﻳﺴك، بنسبة 169.4% في شهر نوفمبر الماضي – الذي شهد تعويم الجنيه – مسجلة 76.5 مليون جنيه وهو أعلى معدل نمو وصلت له الشركة.

وكشف التقرير أن مبيعات الشركة منذ بداية العام حتى نهاية أبريل بلغت 151.6 مليون جنيه بمعدل نمو 2% عن نفس الفترة من العام الماضي محققة المركز 22 فى الشركات الأكثر مبيعا فى مصر وهى الشركة الوحيدة المتخصصة فى الأنسولين وصلت لهذا المركز.

من جانبه أرجع الدكتور على عبدالله، رئيس المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصائية، هذا التراجع لعدة أسباب أهمها مزاحمة عقار انسوليناجيبت الذى تنتجه شركة المهن الطبية المصرية، واتجه له العديد من مرضي السكر بديلا من نوع مكستارد الذى تنتجه الشركة بعدما ضربت أزمة نقص الأدوية السوق المصرية نهاية العام الماضي.

وأشار عبدالله، فى تصريحات لـ”المال”، إلى أن توجه المرضي لعقار شركة المهن الطبية خفض حصة الشركة السوقية من الأنسولين المحلى بنسبة 30% على الأقل وهو ما أدى الى تراجع المبيعات بشكل ملحوظ للشهر الثانى على التوالى.

وأوضح أن هناك سببا آخر خفض مبيعات الشركة فى مصر وهو وقف وزارة الصحة لصنف أنسولين الشركة المدعم والذى كانت توفره لمرضي السكر من خلال نفقة الدولة والتأمين الصحى واستبداله بنوع آخر.