435.9 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها ببورسعيد خلال نوفمبر

مها أبوودن قامت جمارك بورسعيد خلال شهر نوفمبر 2017 برئاسة السيد العوف مدير عام إدارة جمارك السيارات، بالإفراج عن 232 سيارة ركوب ملاكى مختلفة برسم الوارد النهائى و935 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية قدرها 251 مليونا و723 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الس



مها أبوودن

قامت جمارك بورسعيد خلال شهر نوفمبر 2017 برئاسة السيد العوف مدير عام إدارة جمارك السيارات، بالإفراج عن 232 سيارة ركوب ملاكى مختلفة برسم الوارد النهائى و935 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية قدرها 251 مليونا و723 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات بنحو 40 مليونا و103 آلاف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 19 مليونا و328 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة 59 مليونا و432 ألف جنيه.

وبلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال شهر نوفمبر 2017 ، 55 بيان جمركى لمعدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية قدرها 16 مليونا و78 ألف جنيه وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليونا و141 ألف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 2 مليون و604 آلاف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة 3 ملايين و746 ألف جنيه.

وفى سياق متصل بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر نوفمبر 2017 حوالى 799 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 168 مليونا و100 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 11 مليونا و960 ألف جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 24 مليونا و760 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 36 مليونا و721 ألف جنيه، كما تم تسجيل 568 بيان جمركى ترانزيت سيارات بقيمة إجمالية 213 مليون و439 ألف و607 جنيه.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال شهر نوفمبر 2017 بمبلغ 130 ألف و866 جنيها.

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر نوفمبر 2017 حوالى 435 مليون و902 ألف جنيه.

ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها حوالى 53 مليون و337 ألف جنيه وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 46 مليون و694 ألف جنيه.

ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر نوفمبر 2017 حوالى 100 مليون و31 ألف جنيه.