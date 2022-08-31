433 مليون دولار صادرات الألومنيوم ومصنوعاته خلال 6 شهور

صعدت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 13% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 433 مليون دولار، مقابل 383 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء قفزت خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و80 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

وذكر التقرير، أن إيطاليا جاءت فى مقدمة الدول المستوردة للألومنيوم المصرى بقيمة 216.5 مليون دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 25.3 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 22.6 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 20.6 مليون دولار، وليبيا بقيمة 19.1 مليون دولار.

وقفزت صادرات الأسمنت بنحو 71% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 336 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.