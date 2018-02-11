43.9 % ارتفاعًا في أعداد السائحين ديسمبر الماضي مقارنة بمثيله من عام 2016

محمود محسنكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن ارتفاع أعداد السائحين خلال شهر ديسمبر الماضي، عن سابقه بنسبة 1.9%، كما زادت أيضًا الأعداد مقارنة بمثيله من عام 2016 بنسبة 43.9%.وأوضح أن عدد السائحين الوافدين من كل دول العالم بلغ 793.5 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2017، مقارنة بعدد 778.



محمود محسن

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن ارتفاع أعداد السائحين خلال شهر ديسمبر الماضي، عن سابقه بنسبة 1.9%، كما زادت أيضًا الأعداد مقارنة بمثيله من عام 2016 بنسبة 43.9%.

وأوضح أن عدد السائحين الوافدين من كل دول العالم بلغ 793.5 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2017، مقارنة بعدد 778.8 ألف سائح لشهر نوفمبر 2017.

ولفت الجهاز المركزي إلى أن أوروبا الغربية كانت أكثر المناطق إيفاداً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 33.8%، تليها أوروبا الشرقية بنسبة 25.6%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 20.4%، ثم أفريقيا بنسبة 7.1%.

وبالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة في عدد السائحين الوافدين 241.9 ألف سائح بنسبة 43.9%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، يليها أوروبا الشرقية، ثم الشرق الأوسط.

وأضاف الجهاز المركزي أن عدد السائحين المغادرين بلغ 721.4 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بعدد 800.6 ألف سائح لشهر نوفمبر 2017 بنسبة إنخفاض قدرها 9.9%، مقابل 497 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 45.2%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد السائحين المغادرين بنسبة 33.7%، ويليها أوروبا الشرقية بنسبة 27.9%،ثم الشرق الأوسط بنسبة 18.7%، ثم أفريقيا بنسبة 6.6%.

وبالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة في عدد السائحين المغادرين 224.4 ألف سائح بنسبة 45.2%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، ويليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغ 7.6 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بعدد 8.2 مليون ليلة لشهر نوفمبر 2017 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%، مقابل 3.4 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 123.9%، حيث كان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 32.9%، ويليها الشرق الأوسط بنسبة 22%، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 21.1%، ثم أفريقيا بنسبة 11.2%.

وبالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 كانت الزيادة في عدد الليالي السياحية 4.2 مليون ليلة بنسبة 123.9%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر في هذه الزيادة، ويليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن عدد السائحين الوافدين من دول الإتحاد الأوروبي بلغ 294.3 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بعدد 310.6 ألف سائح خلال شهر نوفمبر 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5.2%، مقابل 172.1 ألف سائح خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 71%. يذكر أن ألمانيا كانت أكثر الدول إيفاداً بنسبة 40.5%، ويليها المملكة المتحدة بنسبة 10.2%، ثم ايطاليا بنسبة 8%.

الجدير بالذكر أن عدد الليالي السياحية التى قضاها السائحون المغادرون من دول الإتحاد الأوروبي بلغ 2.8 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بعدد 3.2 مليون ليلة خلال شهر نوفمبر 2017 بنسبة انخفاض قدرها 13.7%، مقابل 1.3 مليون ليلة خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 114.4%، وكانت لألمانيا النصيب الأكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 41.7% تليها المملكة المتحدة بنسبة 11.7% ثم ايطاليا 7.8%.

