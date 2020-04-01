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43.4 مليار جنيه مبيعات شهادة الـ15% في بنكي الأهلي ومصر

لأكثر من 200 ألف عميل
سيد بدر 7:21 م, الأربعاء, 1 أبريل 20 7:21 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

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أعلن بنكا الأهلي ومصر بلوغ حصيلة بيع الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت شهادة الـ15 % ما يزيد عن 43.4 مليار جنيه لأكثر من مائتي ألف عميل.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن البنك أصدر شهادات إدخار بقيمة تتجاوز 30 مليار جنيه، لنحو 160 ألف عميل، لشهادة الادخار ذات فائدة 15% منذ منذ طرحها، وحتى الآن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن شهادة “ابن مصر” ذات العائد الثابت 15%، وصلت حصيلتها الإجمالية إلى نحو 13.4 مليار جنيه، حتى الآن لعدد 50 ألف عميل.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا يوم الأحد من الأسبوع الماضي شهادات إدخارية لمدة عام بفائدة ثابته 15 في المائة تصرف شهريا.

يأتي إصدار الشهادة الجديدة في إطار سعي البنكين لتوفير وعاء إدخاري بعائد جيد للمدخرين لاسيما من القطاع العائلي ومواجهة الدولرة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% خلال مارس الماضي .

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن البنوك ثبتت العائد على الشهادات الثلاثية ليستفيد منها 21 مليون عميل حرصًا على مدخرات المواطنين.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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