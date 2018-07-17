43 متسابقا عربيا بمهرجان موسيقى الفرانكو بشرم الشيخ

أحمد حمديتشهد مدينة شرم الشيخ حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية، الأربعاء، على مسرح "هوليوود"، وتستمر فعالياته حتى الأحد 22 يوليو. ويتضمن حفل الافتتاح استعراض أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "أحلى صوت"، والخاصة بأعمال وألحان الموسيقار الراحل محمد الموج

أحمد حمدي

تشهد مدينة شرم الشيخ حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو والسياحة الترفيهية، الأربعاء، على مسرح “هوليوود”، وتستمر فعالياته حتى الأحد 22 يوليو.

ويتضمن حفل الافتتاح استعراض أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “أحلى صوت”، والخاصة بأعمال وألحان الموسيقار الراحل محمد الموجي، وتضم كلا من الملحن الموجي الصغير، الموزع يحيى الموجي، والموزع الموسيقي حمادة الحسيني، ثم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “أغنية الفرانكو”، وتضم الملحن حسن دنيا، الشاعر عنتر هلال, المنتج الفني الجزائري أكلول عثمان، الملحن الفلسطيني سمير أبو فارس، والمخرج اللبناني زاهي علامة.

ويعقب ذلك صعود المتسابقين والمتسابقات، الذين وصل عددهم إلى 43 متسابقا ومتسابقة، من 8 دول عربية هي مصر ولبنان وفلسطين وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب.

كما يتم تكريم اسم الموسيقار محمد الموجي “شخصية الدورة الثانية”، ثم تصعد فرقة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة إلى المسرح بقيادة المايسترو عز الدين سليم، لتأدية مجموعة من أجمل ألحان الموسيقار محمد الموجي التي قدمها لنجوم زمن الفن الجميل. ويعلن خلال الحفل عن موعد آخر تصويت إلكتروني لأغاني المتسابقين.