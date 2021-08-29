نقل وملاحة

43 شركة تشترى كراسة شروط التأهيل لإنشاء وتشغيل ميناء العاشر الجاف

14 سبتمبر موعد تقديم ملفاتها
أحمد عاشور 9:07 ص, الأحد, 29 أغسطس 21 9:07 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن شراء 43 شركة كراسة شروط التأهيل لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجيستى على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح «حنورة» فى تصريحات لـ«المال» أن الشركات المتقدمة من مصر واليابان والصين وكوريا وسنغافورة والسويد والدنمارك ودبى والسعودية والكويت، لافتًا إلى أن الطرح يشهد إقبالًا كبيرًا بعد نجاح عقد إنشاء ميناء 6 أكتوبر بنظام المشاركة الذى أثبت جدية الحكومة، وتوازن تعاقداتها مع القطاع الخاص.

حنورة: توقعات بتأهل ما بين 10 إلى 15 تحالفًا

وقال إن الشركات التى اشترت كراسة شروط التأهيل (تشمل اشتراطات فنية ومالية تضمن جديتها فى تشغيل وإدارة الميناء) ستتقدم بملفاتها 14 سبتمبر المقبل، متوقعًا تأهل ما بين 10 إلى 15 تحالفًا على أقل تقدير، ويعقب ذلك طرح عطاء على المؤهلين للتقدم بعروضهم الفنية والمالية لبناء وتشغيل الميناء والمركز اللوجيستى لفترة زمنية محددة، ثم تعاد ملكية الأصول مرة أخرى للدولة.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء 24-8-2021

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات سابقة، إن نجاح توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، دفع للمضى قدمًا نحو الإعداد لطرح 9 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية، بعدما تقدمت بها وزارة النقل بدعم فنى من وزارة المالية إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس الوزراء، التى وافقت فى أول يونيو الحالى على المضى فى إعدادها للطرح، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الخدمة المرحلة الأولى من الميناء الجاف بأكتوبر بنهاية 2021.

اقرأ أيضا  «النقل» تتفاوض على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء قطارات المترو

يشار إلى أن تحالف مجموعة «السويدى إليكتريك Elswedy Electric- دى بى شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثرى إيه إنترناشيونال 3A International»، فاز فبراير الماضى بمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 100 مليون دولار.

وسيكون المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية، وتتم إدارته بمعرفة التحالف الفائز لمدة 30 عامًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

«النقل» تتفاوض على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء قطارات المترو

مدحت إسماعيل 9:15 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 29-8-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

وزير الطيران يقوم بجولة مفاجئة لمطار القاهرة

دعاء محمود 4:14 م, السبت, 28 أغسطس 21

الموانئ الجنوبية باقتصادية قناة السويس تستقبل 17 سفينة وتتداول 18 ألف حاوية خلال أسبوع

نادية سلام 4:11 م, السبت, 28 أغسطس 21

تفاصيل جولة وزير النقل في ورش العباسية

مدحت إسماعيل 3:44 م, السبت, 28 أغسطس 21

قناة السويس تشهد عبور «EVER ACE» أكبر سفينة حاويات فى العالم

نادية سلام 2:58 م, السبت, 28 أغسطس 21