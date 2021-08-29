43 شركة تشترى كراسة شروط التأهيل لإنشاء وتشغيل ميناء العاشر الجاف

أعلن عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن شراء 43 شركة كراسة شروط التأهيل لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجيستى على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح «حنورة» فى تصريحات لـ«المال» أن الشركات المتقدمة من مصر واليابان والصين وكوريا وسنغافورة والسويد والدنمارك ودبى والسعودية والكويت، لافتًا إلى أن الطرح يشهد إقبالًا كبيرًا بعد نجاح عقد إنشاء ميناء 6 أكتوبر بنظام المشاركة الذى أثبت جدية الحكومة، وتوازن تعاقداتها مع القطاع الخاص.

حنورة: توقعات بتأهل ما بين 10 إلى 15 تحالفًا

وقال إن الشركات التى اشترت كراسة شروط التأهيل (تشمل اشتراطات فنية ومالية تضمن جديتها فى تشغيل وإدارة الميناء) ستتقدم بملفاتها 14 سبتمبر المقبل، متوقعًا تأهل ما بين 10 إلى 15 تحالفًا على أقل تقدير، ويعقب ذلك طرح عطاء على المؤهلين للتقدم بعروضهم الفنية والمالية لبناء وتشغيل الميناء والمركز اللوجيستى لفترة زمنية محددة، ثم تعاد ملكية الأصول مرة أخرى للدولة.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات سابقة، إن نجاح توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، دفع للمضى قدمًا نحو الإعداد لطرح 9 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية، بعدما تقدمت بها وزارة النقل بدعم فنى من وزارة المالية إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس الوزراء، التى وافقت فى أول يونيو الحالى على المضى فى إعدادها للطرح، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الخدمة المرحلة الأولى من الميناء الجاف بأكتوبر بنهاية 2021.

يشار إلى أن تحالف مجموعة «السويدى إليكتريك Elswedy Electric- دى بى شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثرى إيه إنترناشيونال 3A International»، فاز فبراير الماضى بمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 100 مليون دولار.

وسيكون المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية، وتتم إدارته بمعرفة التحالف الفائز لمدة 30 عامًا.