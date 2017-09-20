43 شركة تسجل في مسابقة تحدي مصر لإنترنت الأشياء

خاص أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم الأربعاء عن تسجيل مايقرب من 43 شركة مصرية متخصصة في حلول وتطبيقات الـ IOT للمشاركة في مسابقة " تحدي مصر لإنترنت الأشياء ". وتقام المسابقة في مدينة الإسكندرية ديسمبر المقبل وتنظمه

خاص

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم الأربعاء عن تسجيل مايقرب من 43 شركة مصرية متخصصة في حلول وتطبيقات الـ IOT للمشاركة في مسابقة ” تحدي مصر لإنترنت الأشياء “.

وتقام المسابقة في مدينة الإسكندرية ديسمبر المقبل وتنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ( IEEE) ومجمع الإبداع ببرج العرب.

وتشارك غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في مسابقة ” تحدي مصر لإنترنت الأشياء” باعتبارها راعي الصناعة Industry Partner ، في خطوة تعكس سعيها الدائم للوصول إلى وطن رقمي وترسيخ الإعتماد على الأدوات الحديثة للتنمية بما يتلائم مع المتغيرات العالمية ، بالإضافة إلى نقل الخبرات الحديثة للمطوريين المحليين وتعزيز مفاهيم الإبداع والإبتكار لتلبية احتياجات رؤية مصر المستقبلية

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صرح تامر محمد مدير عام الغرفة قائلاً إن “مشاركتنا خلال فعاليات هذا الحدث المهم تعكس بوضوح اهتماتنا لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عبر السير بخطى ثابتة نحو التحول لأدوات الاقتصاد الرقمي وبناء مجتمع المعرفة التي يتماشى مع طموحات مختلف مؤسسات الدولة ويحقق مرحلة جديدة من التنمية للمواطنين”.

وأوضح أن إيرادات صناعة إنترنت الأشياء IOT ستصل إلى أكثر من 600 مليار دولار بحلول عام 2020 وهو مايعد مؤشراً للبدء في إعداد وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برامجنا المختلفة لتطوير التطبيقات والبرمجيات والحلول التي ستساهم في تحقيق طفرة في زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف في القطاعات الصناعية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين حيث من المتوقع أن تقنيات إنترنت الأشياء الركيزة الأساسية في رؤية الحكومة للتطوير والتنمية.

ومن المنتظر أن تتوافر للأفكار المبتكرة والمشروعات المتميزة المشاركة في “تحدي مصر لإنترنت االأشياء ” العديد من الحوافز التشجيعية وسبل الدعم منها الجوائز المالية وتمويل تأسيس الشركات وبرامج الحاضنات المتخصصة ، بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية وبرامج التدريب .

يذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT عقدت ورشة عمل لإعداد وتأهيل الشركات المتخصصة من الأعضاء للمشاركة بفاعلية من خلال العرض الأمثل للأفكار الجديدة أو عبر لقاء المستثمريين خلال الحدث ومنهم ممثلي جهاز العاصمة الإدارية و حكومة دبى و مؤسسة مسك السعوية ، بالإضافة إلى الإستفادة من الإستشارات الفنية المجانية من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE منذ التسجيل وحتى مرحلة التصفيات النهائية خلال شهر نوفمبر المقبل .