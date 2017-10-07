43 % زيادة في حجم التمويلات العقارية للوحدات السكنية

بحسب تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية محمود زكيكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة التمويل العقاري للوحدات السكنية بنسبة 43% في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. وأضاف التقرير ذاته، أن إجمالي التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال الفترة

بحسب تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية

محمود زكي

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن زيادة التمويل العقاري للوحدات السكنية بنسبة 43% في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.



وأضاف التقرير ذاته، أن إجمالي التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال الفترة من بداية العام وحتي أغسطس الماضي بلغ حوالي 918.5 مليون جنيه مقابل 640.3 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.



ولفت التقرير إلى أن حجم التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري للوحدات الغير مستخدمة للغرض السكني بلغ حوالي 234.4 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الماضي مقابل 36.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأشار التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية إلى زيادة التمويل للوحدات الغير مستخدمة للغرض السكني بنسبة 540%