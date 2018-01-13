426 مليونا زيادة في تمويلات عقود العقارات للمساحات الأكبر من 86 مترًا

محمود زكيبلغت نسبة الزيادة في عدد العقود للمساحات الأكبر من 86 مترا مربعا حوالي 15.5% في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2017، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية استحواذ عقود المستثمرين لمساحات الوحدات أكبر من 86 مترا مربعا على 91.8% من إجمالي التمويلات العقا

محمود زكي

بلغت نسبة الزيادة في عدد العقود للمساحات الأكبر من 86 مترا مربعا حوالي 15.5% في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2017، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية استحواذ عقود المستثمرين لمساحات الوحدات أكبر من 86 مترا مربعا على 91.8% من إجمالي التمويلات العقارية الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 مقابل 89% في نفس المدة من العام 2016.

وأضاف التقرير أن إجمالي التمويلات لصالح تلك المساحة خلال 11 شهرًا الماضية بلغ حوالي 1.27 مليار جنيه مقابل 845 مليون جنيه عن نفس المدة من العام الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي العقود التي تمت في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالي لتلك المساحات بلغت حوالي 1709عقد مقابل 1480عقدًا في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ عدد العقود للمساحات الأقل من 66 مترا مربعا حوالي 464 عقدًا خلال يناير إلى نوفمبر من العام الحالي مقابل 116 عقدًا خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة تصل إلى 300%.