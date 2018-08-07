423 ألف جنيه أعلى سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي الحر بالقاهرة الجديدة

محمود زكيطرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب) وذلك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.ويعد أعلى سعر للوحدة السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث بلغ سعر الوحدة قيمة 423,7

محمود زكي

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حجز 18590 وحدة “إسكان اجتماعى حر”، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب) وذلك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

ويعد أعلى سعر للوحدة السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث بلغ سعر الوحدة قيمة 423,720 جنيه للأدوار المتكررة وبسعر متر بلغ قيمته 4708 جنيه، بينما بلغ سعر الوحدة للأدوار الأرضية قيمة 411.300 جنيه وبسعر متر بلغ قيمته 4570 جنيه، وبلغ عدد الوحدات التي طرحتها الوزارة بالقاهرة الجديدة عدد 168 وحدة بالأدوار المتكررة والأرضي.

في حين سجل أقل سعر للوحدة بمنطقة هوارة التابعة لمحافظة الفيوم بقيمة 195 ألف جنيه للأدوار الأرضي بسعر متر بلغ 2167 جنيه، بينما بلغ سعر الوحدة للأدوار المتكررة قيمة 210 آلاف جنيه وبسعر متر بلغ 2333 جنيها.

وتم بدء سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز بداية من أول أمس 5/8/2018، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12/8/2018 وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018.

ويتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز لكل وحدة يُراد حجزها، وذلك لحساب صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في أي مكتب بريد مُميكن بجميع محافظات الجمهورية، ويتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، البديل الأول، السداد الفوري نقداً بعد غلق الحجز بدون احتساب فائدة بأي من مكاتب البريد المُميكنة، والبديل الثاني، السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة بأي من مكاتب البريد المميكنة، وذلك كما يلي: سداد دفعة استلام عند التعاقد لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30 % من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، وسداد باقي ثمن الوحدة السكنية على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً (3 سنوات) بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، وذلك على النحو المبين ببيان أسعار الوحدات المطروحة بكراسة الشروط.

ويستحق القسط الأول بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ التعاقد على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التعاقد، وفي حالة التأخر في السداد عن المواعيد المُقررة، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت السداد، وذلك من قيمة القسط المتأخر من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ سداده، وفي حالة التأخر عن سداد قسطين متتاليين يتم فسخ العقد واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها، ويمكن استرداد أصل الشيكات الآجلة مرحلياً بعد التأكد من سداد القسط / الأقساط بغرامة التأخير إن وجدت، ويتم سداد قيمة 5% من إجمالي سعر الوحدة كوديعة صيانة عند التعاقد بأي من مكاتب البريد المميكنة، وذلك بغض النظر عن البديل المستخدم في سداد باقي ثمن الوحدة، ويقوم الصندوق بتوجيه تلك الوديعة وعائدها بمعرفته لأغراض الصيانة لتظل الوحدات السكنية المُباعة صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة، ويظل مشروع الإسكان الاجتماعي الكائن به تلك الوحدات محتفظاً بمظهره ونسقه الحضاري المعماري.