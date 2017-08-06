4200 وجبة غذائية من فنادق هيلتون لبنك الطعام

دعاء محمود أعلنت مجموعة فنادق هيلتون عن تعاونها للعام الثالث على التوالي، مع بنك الطعام المصري، حيث تقوم في إطار هذا التعاون بالتبرع بوجبات غائية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري، مشيرة إلي أن هناك 11 فندقاً تابعاً لها من إجمالي 18 فندقاً شارك في مبادرة التبرع بالطعام هذا العام، حيث بلغ عدد

دعاء محمود

أعلنت مجموعة فنادق هيلتون عن تعاونها للعام الثالث على التوالي، مع بنك الطعام المصري، حيث تقوم في إطار هذا التعاون بالتبرع بوجبات غائية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري، مشيرة إلي أن هناك 11 فندقاً تابعاً لها من إجمالي 18 فندقاً شارك في مبادرة التبرع بالطعام هذا العام، حيث بلغ عدد الوجبات التي تبرعت بها هيلتون 4283 وجبة بقيمة تصل إلى 150.000 جنيه تقريباً.



وأضافت المجموعة في بيان لها، أن هذا التعاون يأتي ليتوافق مع استراتيجية هيلتون للمسئولية الاجتماعية “السفر الهادف” والتي تركز على خلق الفرص ودعم المجتمعات المحلية والمحافظة على البيئة في الأسواق التي تعمل بها هيلتون.



وقال مهاب غالي- نائب الرئيس للعمليات في مصر ومنطقة شمال أفريقيا- شركة هيلتون: ” تعتمد هيلتون على خبرتها العالمية في عالم الضيافة، وكذلك مبادرات السفر الهادف من أجل ايجاد حلول محلّية وتفعيل المشاركة المجتمعية في المدن والمناطق التي نعمل بها. وفي هذا الإطار تعمل هيلتون على حشد جهود العاملين بها ليصبحوا جزءا رئيسيا من مبادرات تغيير المجتمعات المحلية، كما تأتي شراكتنا مع بنك الطعام المصري كنموذج متميز لما يمكن أن يقوم به العاملون في هيلتون من تغييرات ايجابية لصالح مجتمعاتهم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا بها.”

تضمنت قائمة فنادق هيلتون المشاركة في مبادرة التبرع بالوجبات الغذائية لعام 2017 كل من هيلتون القاهرة زمالك ريزيدانسيز وهيلتون القاهرة للشقق الفندقية بمركز التجارة العالمي ورمسيس هيلتون، وهيلتون كورنيش الإسكندرية، ومنتجع هيلتون الغردقة ومنتجع هيلتون الغردقة لونج بيتش، ومنتجع هيلتون شرم دريمز ومنتجع هيلتون شرم الشيخ فيروز ومنتجع هيلتون شرم الشلالات، ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، ومنتجع هيلتون مرسى علم نوبيان.

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تعمل هيلتون في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتضم هيلتون 40 علامة تجارية، وأكثر من 4900 فندق تحت إدارتها، ويعمل بها أكثر من 166000 موظف في الفنادق التي تمتلكها وتديرها، إلى جانب العاملين في مكاتبها الاقليمية والمحلية في الدول التي تعمل بها.