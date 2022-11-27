420 مليون دولار استثمارات «إيجلز إنترناشيونال ديفنس سيستمز» فى مصر

تستهدف شركة إيجلز إنترناشيونال ديفنس سيستمز التوسع رأسيًا عبر الدخول فى مشروعات جديدة، منها المشاركة بتصميم جديد لسيارات نقل الأموال.

قالت مى مبارك، مدير عام الشركة، إن شركتها تمتلك 3 مصانع فى المنطقة الحرة بقناة السويس بحجم استثمارات يصل إلى 420 مليون دولار، أحدهما متخصص فى عمليات تدريع السيارات، وآخر لإنتاج الزجاج المصفح، وأتوبيسات كبيرة الحجم مثل “الكوستر ولاند كروزر” والتى تستخدم فى نقل وفود رفيعة المستوى خلال المؤتمرات.

وأوضحت مى لـ”المال” أن إيجلز إنترناشيونال هى شركة مساهمة يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال وائل مبارك، وأطلقت أول خط إنتاج عام 2012 وتعمل فى مجال تصنيع السيارات المدرعة لخدمات نقل الأموال أو الأشخاص، إضافة إلى سيارات الإسعاف، والمطافئ ومركبات الجهات السيادية.

وأضافت أن شركتها تمتلك 3 مصانع فى المنطقة الحرة بقناة السويس بحجم استثمارات يصل إلى 420 مليون دولار، أحدهما متخصص فى عمليات تدريع السيارات، وآخر لإنتاج الزجاج المصفح، وأتوبيسات كبيرة الحجم مثل “الكوستر ولاند كروزر” والتى تستخدم فى نقل وفود رفيعة المستوى خلال الؤتمرات.

ولفتت إلى أن الشركة لديها القدرة على إنتاج ما يزيد على 180 سيارة مدرعة شهريا، لافتة إلى أن إيجلز إنترناشيونال تقوم بتوريد السيارات المصفحة إلى الوزارات والهيئات الحكومية والسفارات وغيرها، وتقوم بالتصدير لأكثر من 20 دولة أفريقية وأوروبية.

وأشارت إلى أن إيجلز إنترناشيونال تشارك لأول مرة هذا العام فى فعاليات الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى وتعتزم الإعلان عن سيارتين واحدة صغيرة الحجم، وأخرى عبارة عن SMALL MOBILE BRANCHES وذلك فى جناح قطاع البنوك وتعتمد فكرتها على وجود موظف يقدم كافة الخدمات البنكية للعملاء من تغيير عملات أجنبية وتنفيذ عمليات دفع لا تلامسية لاشتراكات المرافق العامة وتستهدف نشرها فى التجمعات السكنية المغلقة والفنادق ومحطات البنزين.

فى سياق متصل، أضافت أن الشركة تتعامل مع أغلب البنوك المصرية وعلى مقدمتهم البنك المركزى المصرى، إضافة إلى الأهلى المصرى وبنوك أخرى.

وألمحت إلى أن “ إيجلز إنترناشيونال ديفنس” لديها اتفاقات تعاون مع كيانات عالمية تتولى تسويق منتجاتها دولية وتمتلك أكثر من 200 عميل.

واستطردت: نقوم بالتصنيع الكامل لأجزاء منتجاتنا بالسوق المحلية ويتم استيراد الأنظمة الإلكترونية من الخارج من خلال شبكة موردين مصريين الذين يعانون حاليا من مشكلة نقص المواد الخام، بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأمر الذى دفع الشركة إلى تنويع مصادر التوريد بعد مطابقة العينات للمواصفات القياسية وخضوعها لاختبارات الجودة بهدف سرعة مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومعايشة الأوضاع القائمة.

وكشفت عن تلقى الشركة عروض بنكية لدمج العلامات التجارية لبعض المصارف على هذه السيارات، ولكنها لم تتخذ أى قرار فى هذا الصدد حتى الآن.