42 مليون دولار تنتظر بطل مونديال قطر

خصص الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” 440 مليون دولار لجوائز كأس العالم 2022 المُقامة حاليًّا فى قطر، وفقًا لما ذكره موقع “ذا سبورتنج نيوز”. وتضمنت هذه الجوائز زيادة قدرها 40 مليون دولار عن مونديال 2018 الذى أقيم فى روسيا، فى حين خصص “فيفا” ما قيمته 358 مليونًا فقط للجوائز المالية فى نسخة كأس العالم 2014 التى استضافتها البرازيل.

وعلى الرغم من كونه مبلغًا كبيرًا جدًّا، فإن ميزانية “فيفا” المخصصة لمونديل قطر 2022 بلغت 4.6 مليار دولار، مع توقعات بأن تسهم حقوق البث بمبلغ 2.6 مليار فقط فى الدخل المتحقق من الحدث الأهم رياضيًّا فى العالم.

وأكد “فيفا” أن بطل كأس العالم فى قطر سيحصل على 42 مليون دولار من أموال الجائزة.

جدير بالذكر أنه وقبل عام 2006 لم تكن الفرق الفائزة بكأس العالم تتقاضى أكثر من 10 ملايين دولار، إذ حصلت إيطاليا بطلة المونديال فى 1982 على قرابة 2.2 مليون.

وفى عام 2002 كانت هناك دفعة كبيرة من المنتخبات الوطنية للفيفا لزيادة أموال الجوائز المعروضة، مع زيادة عائدات كأس العالم التى تضمن توزيع هذه الأرباح على الفرق الفائزة منذ ذلك الوقت.

أما بشأن الجوائز المالية التى ستحصل عليها الفرق المتنافسة فى مونديال قطر فتتفاوت وفقًا لأدوار البطولة الذى يبلغها كل فريق،

فعلى سبيل المثال يحصل كل منتخب مشارك فى مونديال 2022 على 1.5 مليون دولار، لكن تزداد تلك القيمة بالطبع حال تأهله إلى الأدور الإقصائية فى البطولة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية الممنوحة للفرق المشاركة فى دور الـ16، 13 مليون دولار، فيما تصل إلى 17 مليونًا فى دور ربع النهائي.

ويحصل صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار، والحائز على المرتبة الثالثة 27 مليونًا، فيما يتقاضى الوصيف 30 مليونًا، والفائز باللقب 42 مليونًا.