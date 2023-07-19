42 شركة طباعة تفوز بمناقصة الكتاب المدرسى للعام 2024-2023

فازت 42 مطبعة عامة وخاصة بمناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى المقبل 2024-2023 بعد تقدم أكثر من 50 مطبعة.

وقالت مصادر مسئولة فى شعبة الطباعة باتحاد الصناعات، إنه تم اعتماد المناقصة من جانب وزارة التعليم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على الكميات التى ستقوم كل مطبعة بطباعتها وتوريدها.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن أسعار المناقصة قفزت إلى 291 قرشًا لطباعة الورقة الألوان بدلًا من 81 العام الماضي، و289 قرشًا للأبيض والأسود، مقارنة مع 79 قرشًا.

وأضاف أن أبرز المطابع الفائزة بالمناقصة هى الأميرية، والهيئة المصرية للكتاب، والشرطة، والأهرام، والأخبار، والجمهورية، وروزاليوسف، ودار المعارف، والتوفيقية، والأشراف، ودار الهلال، والعاصمة، ودار نهضة مصر للنشر، ودار الكتب الجامعية، والنبأ، وتوفيق شعلان، والهداية، ودار الشروق، إضافة إلى مطبعة نديم إلياس.

وأشارت إلى أن هناك زيادة قدرها %260 فى سعر طباعة الورقة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة صعود سعر الدولار، إضافة إلى الأزمات العالمية والشحن وارتفاع تكلفة الورق عالميًا ومحليًا وزيادته بأكثر من 20 ألف جنيه للطن الواحد، لافتا إلى انتهاء «التعليم» من الزيارات الميدانية للمطابع للوقوف على حجم إنتاجها والجودة المستخدمة فى الطباعة.

من جانبه، قال عمرو خضر، رئيس شعبة الطباعة والورق فى الغرفة التجارية لـ«المال» إن وزارة التربية والتعليم خفضت عدد الورق والكتب المراد طباعتها بأكثر من الربع، لتقليل نفقاتها بعد ارتفاع أسعار طباعة الورق فى المناقصة الجديدة.

وأضاف «خضر» أن المطابع ستبدأ التوريد لصالح «التربية والتعليم» بداية من أغسطس المقبل وحتى سبتمبر التالي، موضحًا أن الوزارة قامت بدمج الفصلين الدراسيين الأول والثانى لبعض المراحل التعليمية لخفض الورق المطبوع.

وأكد أن وزارة «التعليم» تسعى للتوسع فى استخدام «التابلت» والطرق الإلكترونية، لتقليل الاعتماد على الكتاب المدرسى وخفض النفقات أيضًا، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من الكتب المطبوعة يأتى للمرحلة الابتدائية التى تستحوذ على النسبة الأكبر من عدد الطلبة.