42 ألف راكب وسائح بموانئ البحر الأحمر خلال ديسمبر

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 34 ألف راكب بموانيها خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك من خلال استقبال 19 ألف راكب ومغادرة 15 ألف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع.وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 17 ألف راكب، وذلك من خلال استقبال 8 آلاف ومغا



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 34 ألف راكب بموانيها خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك من خلال استقبال 19 ألف راكب ومغادرة 15 ألف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع.

وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 17 ألف راكب، وذلك من خلال استقبال 8 آلاف ومغادرة 9 آلاف، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 17 ألف راكب، عبر استقبال 11 ألف راكب ومغادرة 6 آلاف.

وأضاف يوسف أن موانئ الهيئة شهدت خلال نفس الفترة وصول وسفر 8 آلاف سائح وذلك من خلال استقبال 4 آلاف سائح ومغادرة 4 آلاف سائح وذلك بموانئ شرم الشيخ والغردقة ونويبع.

وشهد ميناء شرم الشيخ استقبال 2000 سائح ومغادرة 2000 بينما شهد ميناء نويبع استقبال 1000 سائح ومغادرة 1000، وشهد ميناء الغردقة استقبال 1000 سائح ومغادرة 1000.