نقل وملاحة

4192 حاجا يغادرون ميناء نويبع

نادية صابر:يستعد ميناء نويبع  اليوم الخميس، لاستقبال العبارة "سينا" و على متنها 206 ركاب و 6 برادات و 12 تريلا و 5 سيارات،  كما تغادر العبارة "سينا" و على متنها 580 راكبا منهم 556 حاجا و 13 باص حج و 16 برادا و 8 تريلات .بينما استقبل الميناء أمس السفينة "سينا" و على متنها 364 راكبا و 31
12:43 م, الخميس, 17 أغسطس 17 12:43 م, الخميس, 17 أغسطس 17

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نادية صابر:

يستعد ميناء نويبع  اليوم الخميس، لاستقبال العبارة “سينا” و على متنها 206 ركاب و 6 برادات و 12 تريلا و 5 سيارات،  كما تغادر العبارة “سينا” و على متنها 580 راكبا منهم 556 حاجا و 13 باص حج و 16 برادا و 8 تريلات .

بينما استقبل الميناء أمس السفينة “سينا” و على متنها 364 راكبا و 31 شاحنة و 4 سيارات و 2 باص جيت، فيما غادرت العبارتان “برنسيسة” و “سينا” و على متنهما 3153 راكبا منهم 2847 حاجا و 63 باص حج .

 وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الميناء شهد حتى اليوم، توديع 4192 حاجا و 97 باص حج على متن العبارتين “برنسيسة” و “سينا” من خلال رحلات مكوكية .

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بقلم

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