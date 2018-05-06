419 مليون دولار خسائر عز للصلب المسطح في 2017

منى عبدالباريارتفعت الخسائر المرحلة لشركة عز لصناعة الصلب المسطح التابعة لشركة عز الدخيلة إلى 419 مليون دولار بنهاية العام الماضي، تمثل 49% من إجمالي حقوق المساهمين بالشركة، وفقا للقوائم المالية للشركة الأم.ورغم ارتفاع الخسائر تتوقع عز الدخيلة أن تشهد المؤشرات المالية والتشغيلية لتابعتها للصلب



منى عبدالباري

ارتفعت الخسائر المرحلة لشركة عز لصناعة الصلب المسطح التابعة لشركة عز الدخيلة إلى 419 مليون دولار بنهاية العام الماضي، تمثل 49% من إجمالي حقوق المساهمين بالشركة، وفقا للقوائم المالية للشركة الأم.

ورغم ارتفاع الخسائر تتوقع عز الدخيلة أن تشهد المؤشرات المالية والتشغيلية لتابعتها للصلب المسطح تحسنا الأعوام المقبلة في ظل توقعات بزيادة الطلب على الصلب بالأسواق المحلية، والعالمية.

وقالت الشركة الأم إن إجمالي استثماراتها في عز للصلب المسطح330 مليون دولار، وأن نصيبها بصافي أصول الشركة يتعدى تكلفة الاستثمار.

وأوضحت أنها أصدرت كفالة تضامنية بقيمة 450 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري حتى انتهاء التسهيلات الممنوحة لتابعتها “عز للصلب المسطح” وفقا لتدفقاتها النقدية المستقبلية.

ووفقا لبيانات شركة عز الدخيلة فإن شركة عز للصلب المسطح مستحق عليها فوائد قروض قيمتها 1.7 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضي.

ويرى بنك استثمار “فاروس” إن عز للحديد المسطح تمثل عنصر ضغط على عز الدخيلة في ضوء إجمالي خسائر يتراوح بين 600 و 670 مليون جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار استمرار تحقيق “عز للصلب المسطح” خسائر في النصف الأول من العام الحالي في ضوء عدم القدرة على توفير المتطلبات التمويلية لرأس المال العامل.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لعز الدخيلة مجمل أرباح نشاط بقيمة 3.7 مليار جنيه في 2017، مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه العام السابق، وصافي أرباح بعد الضرائب واستبعاد نصيب حقوق الأقلية 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 641 مليون جنيه عام 2016.