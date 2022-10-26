418 مليار جنيه حجم أصول 4 بنوك إماراتية فى مصر

فى مسح أجرته «المال» على القوائم المالية لأربعة بنوك إماراتية، من أصل 5 موجودة بالسوق المصرية، (أبوظبى الأول، الإمارات دبى الوطني، أبوظبى التجاري، أبوظبى الإسلامي) تجاوز حجم أصولها 418 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وجاء بنك أبوظبى الأول مصر فى المرتبة الأولى من حيث حجم أصول البنوك الإماراتية العاملة فى السوق المصرية بأصول بلغت 166 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وأظهر المسح وصول أصول بنك أبوظبى الإسلامى إلى 98 مليار جنيه، ليحتل بذلك المرتبة الثانية، وجاء الإمارات دبى الوطنى فى المركز الثالث بـ 90.660 مليار، أعقبه «أبوظبى التجاري» رابعًا بقيمة 64.651 مليار.

وارتفعت أصول القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى إلى 10.03 تريليونات جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 8.627 تريليون بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة 1.4 تريليون خلال 6 أشهر.

عدد الفروع البنوك الخمسة تتجاوز 280 فرعًا

وتمتلك البنوك الإماراتية الخمسة شبكة فروع تتخطى 280 فرعًا، من أصل 4598 فرعًا هى عدد فروع المصارف العاملة فى مصر بنهاية يونيو 2022.

وتساوى بنكا أبوظبى الأول وأبوظبى الإسلامى فى عدد الفروع بنحو 70 فرعا لكل منهما، فيما بلغت فروع «الإمارات دبى الوطني» 67 فرعا، و64 فرعا لصالح بنك ابوظبى التجاري، وجاء «المشرق» خامسًا بفروع بلغت 12 فرعًا.

2.051 مليار جنيه صافى أرباح 3 منها بنهاية يونيو

وسجل صافى أرباح 3 بنوك إماراتية من أصل 5 نحو 2.051 مليار جنيه، وهما بنوك أبوظبى الإسلامي، وأبوظبى التجاري، والإمارات دبى الوطني

وبلغ صافى أرباح بنك أبوظبى الإسلامى بنهاية يونيو 2022 نحو 1.017 مليار جنيه ، بينما حقق «الإمارات دبى الوطني» صافى أرباح 528 مليونا، مقابل 506 ملايين لبنك أبوظبى التجاري.

قال محمد برو، الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر، إن العلاقات المصرية الإماراتية وطيدة وممتدة على جميع المستويات.

وأضاف برو فى تصريحات لـ»المال» أن المستثمرين الإماراتيين يولون اهتماما كبيرا بالسوق المصرية، وقد شهدت الفترة الماضية عمليات استحواذ مختلفة من قبل مؤسسسات وصناديق سيادية إماراتية على عدد من الكيانات والشركات المصرية.

وأشار إلى أن بنك الإمارات دبى الوطني، قرر دخول السوق المصرية فى يونيو 2013 من خلال عملية استحواذ على بنك بى إن بى باريبا مصر.

وأضاف أن البنك أظهر فى مصر نمواً ملحوظاً على جميع الأصعدة منذ إنشائه، وحالياً يوظف أكثر من 2000 موظف لديهم خبرة واسعة فى الأسواق المحلية والدولية، وأكثر من 67 فرعا مع تغطية جغرافية واسعة فى مصر، بما فى ذلك المناطق والمدن الرئيسية.

وألمح إلي أن مصرفه يقدم لعملائه مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتطورة فى 3 قطاعات رئيسية: التجزئة المصرفية، وحلول الاستثمار، وصيرفة الشركات والاستثمار.

وقال إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى التجارى مصر أن انطلاقة أبوظبى التجارى فى مصر فى زمن قياسى يعد نموذجا ناجحاً فى مصر ويخدم البعد الاقتصادى والاجتماعى فى كلا البلدين.

وأشار إلى مشاركة البنك فى العديد من المشاريع القومية، مع تبنيه رؤية الدمج عبر التمكين من خلال تقديم خدمات ومنتجات خاصة لذوى الهمم فى السوق المصرفية.