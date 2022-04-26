كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت 18% سنويًّا بلغت 410 مليارات جنيه حتى الآن.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر- فور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة- شهادات بعائد ثابت 18% سنويًّا، يُصرَف عائدها شهريًّا.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماع استثنائي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.