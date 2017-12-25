41.7 ٪ نموا فى قطاع التشييد والبناء للقطاع الخاص عام 2016

انفوجراف : آية رمزي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص عام 2016. وأظهرت أهم المؤشرات ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى…

انفوجراف : آية رمزي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص عام 2016.

وأظهرت أهم المؤشرات ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى 56.4 مليار جنيه عام 2016 مقابل 39.8 مليار جنية عام 2015 بنسبة زيادة 41.7% وارجع التقرير ذلك إلى زيادة الاتجاه نحو تحديـث البنية التحتيـة خاصة في قطاع الكهرباء والطرق والمباني السكنية

ويتناول الانفوجراف التالي المؤشرات التفصيلية التى ذكرها البيان حول نمو القطاع