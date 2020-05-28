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41 مليون أمريكي يتقدمون للحصول على إعانة ضد البطالة خلال 10 أسابيع من «كورونا»

انخفض عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة للأسبوع الثامن على التوالي
مصطفى الجُدي 10:04 م, الخميس, 28 مايو 20 10:04 م, الخميس, 28 مايو 20

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أوضحت بيانات اقتصادية صادرة، اليوم الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة ضد البطالة خلال العشرة أسابيع الماضية منذ بداية أزمة جائحة “كورونا” فى الولايات المتحدة وصل إلى نحو 41 مليون شخص.

وحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزارة العمل الأمريكية انخفض عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة فى الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي، إذ يساعد استئناف النشاط الاقتصادى على خفض عدد العاطلين عن العمل تدريجيا.

وخلال الأسبوع المنتهى فى 23 مايو، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 2.123 مليون من 2.446 مليون فى الأسبوع السابق، وأعلى التوقعات التى أشارت إلى وصولها عند 2.1 مليون طلب.

وانخفض متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي، بمقدار 436 ألفا إلى 2.608 مليون طلب.

ورسم مستوى المطالبات المستمرة صورة أوضح للضرر الاقتصادى الدائم والأوسع مع استمرار ارتفاع البطالة حتى مع إتخاذ الولايات المختلفة خطوات متزايدة لإعادة فتح اقتصاداتها.

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بقلم مصطفى الجُدي

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