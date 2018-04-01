41 مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية خلال فبراير

سيد بدر:أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 41 مليار جنيه خلال فبراير الماضي لتسجل 3.295 تريليون جنيه مقابل 3.254 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، بزيادة 1.25%.وأرجع المركزي في تقرير حصلت "المال" على نسخة منه الزيادة في السيولة المحلية إلى ارتفاع أشباه النقود بنحو

سيد بدر:

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 41 مليار جنيه خلال فبراير الماضي لتسجل 3.295 تريليون جنيه مقابل 3.254 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، بزيادة 1.25%.

وأرجع المركزي في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه الزيادة في السيولة المحلية إلى ارتفاع أشباه النقود بنحو 42.3 مليار جنيه خلال فبراير لتصل إلى 2.551 تريليون جنيه مقابل 2.509 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه .

وتأتي الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع حجم الودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتسجل 1.861 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 1.817 تريليون جنيه بنهاية يناير، بينما حدت من الزيادة تراجع الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية لتسجل 690.13 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 691.248 مليار جنيه بنهاية يناير .

وحد أيضًا من النمو في السيولة المحلية تراجع المعروض النقدي بنحو 1.4 مليار جنيه خلال فبراير الماضي ليسجل 743.381 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 745.212 مليار جنيه بنهاية يناير.