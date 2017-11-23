41 مرشحا يتنافسون فى انتخابات الزمالك اليوم

على المصرى بدأت فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، انتخابات مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك، وتستمر العملية الانتخابية حتى العاشرة مساء، على أن يتكرر الأمر ذاته، غدا الجمعة، قبل بدء عملية فرز الأصوات، وإعلان النتيجة بعد العاشرة مساء الجمعة، لتنصيب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة. وقررت اللجنة القض



على المصرى

بدأت فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، انتخابات مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك، وتستمر العملية الانتخابية حتى العاشرة مساء، على أن يتكرر الأمر ذاته، غدا الجمعة، قبل بدء عملية فرز الأصوات، وإعلان النتيجة بعد العاشرة مساء الجمعة، لتنصيب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة.

وقررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، إقامة 150 لجنة لإستقبال أعضاء الجمعية العمومية، للتسهيل على كافة الأعضاء، وعدم وجود ضغط عددى على اللجان، لتمر الانتخابات البيضاء دون أى أزمات، وأعلنت اللجنة أن عدد الأعضاء الذى لهم حق التصويت فى الإنتخابات بلغ 104 آلاف عضو.

وتقرر السماح لكل مرشح بانتخابات القلعة البيضاء، بتواجد 10 مؤيدين له للمبيت رفقة الصناديق الانتخابية، عقب غلق باب التصويت في اليوم الأول، لتحقيق مبدأ الشفافية، وكشفت اللجنة القضائية، أنه فور غلق باب التصويت في اليوم الأول، سيتم وضع الصناديق الانتخابية في غرفة مخصصة لذلك، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأصدرت لجنة التسوية وفض المنازعات باللجنة الأوليمبية، قرارًا بعودة هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس النادي، للسباق الانتخابي، وجاء قرار اللجنة بعد نظر الشق الموضوعي للطعن الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس النادي، لاستبعاد العتال بداعي تزوير عضوية والده.

وصدر قرار منذ أيام في الشق المستعجل برفض ترشح العتال للانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، قبل أن يعود مجددًا.

ورفض مركز التسوية وفض المنازعات الرياضية تأجيل انتخابات نادي الزمالك وإقامتها في موعدها يومي الخميس والجمعة بشكل رسمي، وذلك بعدما تقدم بعض المرشحين بطلب رسمي لتأجيل الانتخابات.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على إدارة نادي الزمالك، إجراء انتخابات مجلس الإدارة بشكل رسمي في موعدها، مؤكدة عدم تأجيلها، وبشأن بطاقة التصويت بعد عودة العتال، أكدت اللجنة أن كل الأمور ستسير بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن بطاقة التصويت ستكون جاهزة تمامًا بعد قرار عودة العتال.

وأكد المستشار عادل الشوربجي رئيس اللجنة، أن الانتخابات تقام في ظل تجاوز عدد الأعضاء لـ100 ألف عضو لأول مرة، موضحًا في الوقت نفسه أن اللجنة ستسهل مهمة الجميع للإدلاء بالأصوات.

وأضاف الشوربجي أن اللجنة ستباشر أعمالها بكل شفافية وحيادية، مشيرًا إلى أنها ليس لها مصلحة مع أحد من المرشحين، وستعمل على تسهيل المهمة أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وتقدم 41 مرشحًا بأوراقهم لانتخابات الزمالك، منهم مرشحان للرئاسة، هم مرتضى منصور وأحمد سليمان، و6 مرشحين على منصب نائب الرئيس، هم أحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى منصور وخالد جبر وهانى العتال وأشرف السكرى ومصطفى بدوى، و3 لمنصب أمين الصندوق، هم سيف العمارى وحازم ياسين وعلى السيسى.

أما على العضوية فيتواجد 30 مرشحًا، هم مصطفى عبد الخالق وهانى زادة وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد ومحمد أبو العلا ولؤى دعبس وعبد الله جورج وحسين السمرى والحسينى سمير وسامح سونى ومريم عصمت وبدوى السيد نجيلة وهشام يكن وحسن شاكر وتامر التونسى وغادة عادل كرارة وأحمد عبد الغنى وعمر جلال هريدى ومحمد محمود زايد وأمال زوال وشريفة الفار ومحمد رحمى ورجب رواش وحمادة أنور ورجب هلال حميدة وشريف منير حسن ومحمد على شرف ومعتز هشام صلاح الدين وأحمد عبد الله وماجد قيشو.