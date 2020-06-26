بورصة وشركات

408.8 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

استحوذ الأجانب على 12.2% من التنفيذات
مصطفى طلعت 11:46 م, الجمعة, 26 يونيو 20 11:46 م, الجمعة, 26 يونيو 20

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سجل المستثمرون الأجانب بـ البورصة صافي مبيعات بقيمة 408.8 مليون جنيه خلال تداولات الأسبوع المنقضي، وذلك بعد استحواذهم على 12.2% من التعاملات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن المستثمرين العرب استحوذوا على 6% من التنفيذات بصافي بيعي قدره 38.3 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الأجانب قد حققوا مبيعات بقيمة 9.19 مليار جنيه منذ بداية العام، والعرب 1.55 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1.3% ما يعادل 7.3 مليار جنيه خلال تعاملات الإسبوع ليغلق عند مستوى 586.9 مليار جنيه.


يذكر أن مؤشرات السوق ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين وتفوق أداء قطاعي العقارات والخدمات المالية.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل محدود بلغ 0.3% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.46% إلى 1384 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا 3.66% ليصل إلى منطقة 2165 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس، آخِر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط حالة من التأرجح امتدت طوال الأسبوع باستثناء جلسة الأربعاء.

وانخفض المؤشر الرئيسى بنسبة 1.35% إلى 10890 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.97% إلى 1384 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا 1.04% عند 2165 نقطة.

وأغلقت السوق تعاملات الأربعاء على صعود قوى لمؤشراتها، بعد أنباء صفقة استحواذ مرتقبة من قبل المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادى على بنك الاستثمار العربي.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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