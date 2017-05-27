405.2 مليون وحدة حاسب ديسك توب ونوت بوك وتابلت في 2021‎

توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “idc” تراجع عدد شحنات الحاسبات الشخصية التقليدية التى تشتمل على أجهزة الديسك توب، ونوت بوك والحاسبات اللوحية القابلة للانفصال عالميا خلال عام 2021 إلى 405.2 مليون وحدة مقابل 435 مليون وحدة فى 2016.

وقال التقرير إن المؤسسة خفضت من توقعاتها بنسبة بلغت 3% سنويا نظرا للتخفضيات الكبيرة المطروحة على أسعار أجهزة التابلت بالوقت الراهن ، مرجعة السبب وراء ذلك إلى ظهور تصميمات جديدة من اجهزة الحاسبات عالميا .

وأوض التقرير أن عدد أجهزة الديسك توب سينخفض من 103.3 مليون وحدة خلال العام الماضى إلى 88.6 مليون بحصة سوقية 21.9 %، مقارنة بأجهزة النوت بوك والتى ستشهد ارتفاع من 156.8 مليون وحدة إلى 163.7 مليون بحصة سوقية 40.4%، فيما سترتفع عدد شحنات أجهزة التابلت القابلة للانفصال من 21.5 مليون وحدة إلى 45.9 مليون وحدة بحصة 11.3%.