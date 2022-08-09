403 مليون جنيه خسائر مرحلة للشركة العربية للشحن والتفريغ بنهاية العام المالي الماضي

أظهرت بيانات الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ارتفاع الخسائر المرحلة بانتهاء السنة المالية الماضية نحو 403 مليون جنيه ، وذلك بعد أن كانت 371.9 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي.



وحسب بيانات الشركة التي اطلعت عليها ” المال ” فقد استطاعت الشركة تقليص خسائرها خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 21.8 مليون جنيه، وذلك مقارنة بخسائر خلال العام المالي قبل الماضي بلغت 28.2 مليون جنيه.



وأكدت الشركة أن سبب زيادة الإيرادات أدى إلى تقليص خسائرها، كان القيام بأعمال مع الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث قامت بايجار الساحة 65 بميناء الإسكندرية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بواقع 600 ألف جنيه شهريا، بالاضافة الى ايجار كلاركات وأوناش وعمالة يومية لشركة الإسكندرية للحاويات بايجار شهري يزيد عن 330 ألف جنيه شهريا.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 13.48 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 12.79 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكانت تراجعت خسائر شركة “العربية المتحدة للشحن والتفريغ” بنسبة 32.7% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 14.4 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 21.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 10 ملايين جنيه، مقابل 9.28 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.

تراجعت خسائر شركة “العربية المتحدة للشحن والتفريغ” بنسبة 33.9% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل إلى 9.94 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 15.03 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2020-2021.

فيما زادت إيرادات الشركة لتصل إلى 6.5 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 6 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الخمسة أشهر لتصل إلى 6.77 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 12.79 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.27 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.