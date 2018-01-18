403 ملايين جنيه إيرادات المطابع الأميرية فى 2017

محمد ريحان:

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تفعيل دور هيئة المطابع الأميرية وتطويرها لتتواكب مع أحدث المتغيرات العالمية في مجال الطباعة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً دراسة تزويد الهيئة بأحدث ماكينات الطباعة وبصفة خاصة في مجال طباعة مطبوعات المكفوفين بطريقة (برايل) و طباعة الويب، فضلا عن دراسة إنشاء مشروع جديد لإنتاج الورق المكربن لتوفير احتياجات الهيئة منه.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول الخطط المستقبلية لهيئة العامة للمطابع الأميرية، ومؤشرات الأداء لعام 2017.

و قال المهندس عماد فوزى فرج، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، إن الهيئة حققت عدداً من الإنجازات خلال العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة إيراداتها إلي 403 ملايين جنيه، مقابل 360 مليونا خلال عام 2016، مشيراً إلى أن العام الماضي، شهد افتتاح الموقع الإلكترونى للهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، و إدخال ماكينتى طباعة رقمية ديجيتال و 10 ماكينات خزام هوهنر وتركيب محطة طاقة شمسية بقوة 50 ك.وات، لزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للهيئة ومسايرة التطور العالمي فى مجال الطباعة.

وأشار إلى أن العام الماضى شهد أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع الأزهر لطباعة الكتب التعليمية لجميع المراحل الدراسية وبروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، لتنفيذ أعمال الوزارة من طباعة وصيانة وتدريب، و توقيع اتفاق مع شركة الورق الأهلية والشركة العامة لصناعة الورق لتصنيع الورق من الدشت الناتج عن التشغيلات بالهيئة، بهدف توفير الورق للهيئة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة لتنفيذ مطبوعات المركز.

وأوضح أن الخدمات التي تقدمها الهيئة بعد افتتاح الموقع الإلكترونى تشمل النشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية، وخدمات بيع منتجات الهيئة والمطبوعات ذات القيمة والمطبوعات الموحدة والمطبوعات الحسابية والمطبوعات الأخري وخدمات الاشتراك بالجريدة الرسمية (ورقي وإلكتروني ) وخدمة الأرشيف للجريدة الرسمية والوقائع المصرية، لافتا إلي أن البوابة الإلكترونية ستتيح تفعيل خدمة الدفع الالكتروني (e – payment) وإتاحة مصدر واحد وموثوق لنشر معلومات الهيئة (الأخبار والأحداث والمبادرات المحلية والدولية) وذلك علي الموقع التالي http://ameriaprod.westeurope.cloudapp.azure.com