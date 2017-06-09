4000 رحلة لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا في 6 سنوات

وكالات:
قامت قطارات الشحن بأكثر من أربعة آلاف رحلة بين المدن الصينية والأوروبية منذ بدء تشغيلها قبل ست سنوات من الآن، حسبما ذكر مدير شركة خط السكك الحديدية في الصين.
وقال هان شو رنغ من شركة الصين للسكك الحديدية خلال لقاء بين ممثلي الصين ودول وسط وشرق أوروبا عُقد في نينغبو بمقاطعة تشيجيانغ بشرق الصين إن 99.7% من الرحلات وصلت في الموعد المحدد.
وانطلقت شبكة السكك الحديدية في أغسطس 2011 مع افتتاح خط تشونغتشينغ-دويسبرغ الذي يبدأ من حاضرة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين. وتسير القطارات حالياً بين 28 مدينة صينية و29 مدينة بـ11 دولة أوروبية.